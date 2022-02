Calciomercato Udinese – Colpo di scena / Visite mediche in corso

La squadra mercato bianconera è sempre attiva e non finisce mai di regalare sorprese. Proprio quando tutto sembrava calmo, la dirigenza ha piazzato un altro colpo. Una notizia che sorprende tutti e che è stata riportata da una delle fonti più attendibili sul calciomercato: Gianluca Di Marzio.

Tutto vero! Il mercato regala ogni giorno colpi di scena. Tutto è stato chiuso da pochi giorni, ma l'Udinese ha già in canna il primo colpo per la prossima stagione. Una trattativa lampo, un colpo chiuso in fretta e furia dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno.