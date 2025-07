Calciomercato Udinese – Colpo grosso dalla Francia? C’è il nuovo esterno

L'Udinese sta lavorando in vista dei primi incontri di campionato e di Coppa Italia della nuova stagione. Fondamentale per la squadra bianconera mettere a referto dei veri e propri upgrade soprattutto sulle fasce che sono state le noti dolenti della passata stagione.

Nelle ultime ore sta prendendo quota un colpo di primissimo livello. Un nome che potrebbe arrivare direttamente dalla Francia e non vede l'ora di tornare in Italia dove ha messo a referto le migliori stagioni della sua carriera. Tutti i dettagli sul colpo per la fascia <<<