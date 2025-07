Calciomercato Udinese – Colpo dal Montpellier: ufficiale Abdoulaye Camara

L'Udinese mette a referto una firma di primissimo livello e soprattutto con uno sguardo al futuro. La squadra di mister Kosta Runjaic si assicura le prestazioni di Abdoulaye Camara . Il centrocampista francese arriva dal Montpellier ed ha firmato un quadriennale. Nel corso dell'ultima stagione ha detto la sua con le giovanili del club francese e conquistato anche qualche convocazione per la prima squadra (nonostante la giovanissima età). Va aggiunto al curriculum anche il ruolo da capitano nella Nazionale Under 17 francese. Passiamo al comunicato ufficiale emanato in questi istanti. Ecco le dichiarazioni dell'Udinese e il benvenuto.

Le parole del club

"Un nuovo grande talento del panorama calcistico europeo arriva in casa bianconera. Abdoulaye Camara è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il centrocampista francese arriva dal Montpellier ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Centrocampista centrale classe 2008, solido fisicamente e dotato di tecnica e visione di gioco, è uno dei migliori prospetti di tutta la Francia tanto da essere il capitano della nazionale under 17 transalpina, un'autentica fucina di talenti. Nato in Guinea a Conakry il 28 settembre 2008, da bambino si è trasferito in Francia ed ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Montpellier dove è arrivato fino alla formazione under 19 con cui ha segnato un gol in 11 partite disputate. Ha giocato con la Francia sia con la selezione under 16 con cui vanta 10 presente che con l'Under 17 di cui è stato capitano è punto di forza giocando titolare l’ultimo Europeo di categoria in cui ha raggiunto la finale".