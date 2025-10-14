Calciomercato Udinese – Colpo in porta! Il “nuovo” guardiano per Runjaic

L'Udinese continua a lavorare in vista della ripresa del campionato, dato che tra soli sei giorni si scenderà sul campo da gioco. La sfida contro la Cremonese di mister Davide Nicola in Lombardia, più precisamente allo stadio Giovanni Zini.
Un nuovo colpo per la porta della squadra bianconera. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo affare di mercato
Nel frattempo arriva anche una novità di assoluto spessore direttamente dal mercato interno, visto che la squadra recupera un estremo difensore a dir poco fondamentale. Un vero e proprio acquisto che fare la differenza da adesso al termine della stagione. Tutti i dettagli sul nuovo portiere per Runjaic <<<
