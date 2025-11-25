Calciomercato Udinese – Colpo Runjaic? Affare da 7 milioni di euro

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel corso delle prossime giornate bisognerà preparare (nel migliore dei modi) una sfida importante come quella contro il Parma di Carlos Cuesta. Un team che ha dimostrato di poter mettere tutte le società in difficoltà.
L'Udinese continua a lavorare sul campo da gioco e si prepara al prossimo incontro di campionato. Ecco tutti i dettagli sul futuro del club
Nel frattempo tiene banco anche il mercato con degli affari di primissimo livello. Il team vorrebbe aggiungere alla sua rosa un nuovo colpo. L'esterno destro si sta mettendo in mostra nella massima serie e l'Udinese sembra essere pronto per anticipare la concorrenza. Il punto sul nuovo nome <<<
