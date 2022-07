Mercato Udinese | Colpo di scena, il centrocampista ha deciso

Dopo essere stato vicino alla cessione, il centrocampista argentino avrebbe preso una decisone definitiva: ecco cosa sappiamo

Redazione

Sono giorni concitati per l'Udinese. E' proprio in queste settimane che alcuni calciatori stanno decidendo in merito al loro futuro e molto dipenderà anche dai primi allenamenti e dalle amichevoli che si svolgeranno nelle prossime settimane. L'obiettivo è, senza alcun dubbio, creare una squadra competitiva e soprattutto in grado di dare continuità alle ottime prestazioni messe in mostra nella seconda parte della scorsa stagione. L'Udinese, però, dovrà fare i conti anche con i tanti calciatori che cambieranno squadra in questa sessione di calciomercato. Tra questi, fino a pochi giorni fa, sembrava esserci anche Roberto Pereyra. Tuttavia, negli ultimi giorni, il Tucumano avrebbe preso una decisione definitiva per il suo futuro. Ecco cosa sappiamo.

Il primo club ad essersi interessato all'attaccante argentino è stato il il River Plate. La cifra richiesta dall'Udinese era di circa 6 milioni di euro per acquistare il 31enne argentino. L'entourage del centrocampista, invece, chiedeva circa un milione di euro a stagione più bonus. Cifre spropositate, considerando la condizione economica in cui verte il club di Buenos Aires. Per questo, l'affare non è andato in porto nonostante la volontà del Tucu di tornare nel suo Paese. L'altro club interessato era l'ambizioso Monza di Berlusconi e Galliani, ma la pista si sarebbe raffreddata dopo pochi giorni.

Come anticipato, però, Pereyra avrebbe preso una decisione definitiva in merito al suo futuro. La sua volontà sarebbe rimanere ancora un'altra stagione all'Udinese, ma senza rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. A confermare la sua permanenza in bianconero è stato mister Sottil, che ha dichiarato di voler consegnare la fascia di capitano allo stesso centrocampista ex Watford. Tuttavia, al termine della stagione, il Tucumano dovrebbe svincolarsi e, in quel caso, sarebbe libero di trasferirsi a parametro zero in qualsiasi squadra. Tra i club papabili ci sarebbe ancora una volta il River Plate, che potrebbe riprovare l'affondo decisivo.