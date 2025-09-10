Calciomercato Udinese – Colpo di scena per Runjaic! Salta l’addio? Il punto

Il mercato dell'Udinese sembra essere ancora attivissimo. I bianconeri sono una delle ultime società nella massima serie del calcio italiano che stanno cercando di operare e completare le giuste operazioni soprattutto in uscita.
Un vero e proprio colpo di scena per mister Kosta Runjaic. Un calciatore di primissimo livello continua a lavorare sui prossimi incontri
Tanti i profili messi sotto osservazione, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli in vista dei prossimi match, ma soprattutto sui calciatori che potrebbero cambiare casacca. Un calciatore è pronto per salutare definitivamente l'Italia <<<
