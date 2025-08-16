La serata si è aperta con una buona notizia per tutti i fans bianconeri, con la squadra che ha trovato in via definitiva l'accordo con il calciatore Walid Cheddira ed è riuscita a mettere a referto un'operazione di primissimo livello.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Colpo di scena! Salta Cheddira: ecco l’alternativa
udinese
Calciomercato Udinese – Colpo di scena! Salta Cheddira: ecco l’alternativa
Un vero e proprio colpo di scena nel corso delle ultime ore di giornata, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul bomber
Un'affare che se fosse stato chiuso sarebbe rientrato sicuramente nelle grandi occasioni per l'Udinese, ma sul più bello sembra possa cambiare tutto. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del club, ma soprattutto sul futuro del centravanti. Le ultime sull'affare Cheddira <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA