L'inizio di stagione per l'Udinese è di primissimo livello con qualche risultato sorprendente, ma per la maggior parte delle prove di ottima fattura e soprattutto vittorie che fanno blasone contro grandi squadre come Inter ed Atalanta (entrambe vittoriose nell'ultima giornata di Champions League).
Calciomercato Udinese – Colpo a sorpresa? Freccia per la fascia sinistra
L'Udinese continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, con la squadra che ha grande voglia di rinforzarsi ed aggiungere una pedina
L'obiettivo dei bianconeri è quello di raggiungere il prima possibile la salvezza e poi provare a togliersi quante più soddisfazioni possibili. Per farlo, però, potrebbe servire un boost sulla fascia sinistra. Tutti i dettagli sul nuovo nome <<<
