Calciomercato Udinese – Colpo a sorpresa? / Marino ha 4 idee…

Non c'è tempo da perdere. L'orologio scorre e le lancette non hanno intenzione di fermarsi. L'Udinese è ancora attivissima sul mercato. Se si vuole fare qualcosa, questo è il momento di agire. Martedì alle 20:00 il calciomercato chiude i battenti e non sarà più possibile mettere a segno altri colpi. Marino ha un piano.