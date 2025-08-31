Oggi il primo grande test match dell'Udinese che porterà alla prima pausa Nazionali. Partita difficile contro i neroazzurri di Christian Chivu che hanno messo in mostra tutte le loro capacità nel corso della prima sfida contro il Torino di Marco Baroni.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Colpo ufficiale dal Napoli: ecco la firma
udinese
Calciomercato Udinese – Colpo ufficiale dal Napoli: ecco la firma
Un vero e proprio colpo ufficiale direttamente dal Napoli per l'Udinese e per la seconda parte di stagione. Non perdiamo neanche un secondo
Nel frattempo arrivano delle importanti novità soprattutto dal mercato, con la squadra che sta per chiudere un colpo di assoluto spessore. La società non vede l'ora di mettere a referto la firma ufficiale e sembra essere solo questione di tempo prima che possa divenire realtà. Tutti i dettagli sull'affare <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA