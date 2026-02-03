Una serata che ha regalato un doppio colpo Ufficiale all'Udinese. Il primo è arrivato sul mercato, il secondo sul campo da gioco con una vittoria di primissimo livello contro una top del nostro campionato come i giallorossi di Gian Piero Gasperini.
Calciomercato Udinese – Colpo UFFICIALE per Runjaic: i dettagli sull'affare
udinese
Calciomercato Udinese – Colpo UFFICIALE per Runjaic: i dettagli sull’affare
Un vero e proprio colpo ufficiale per mister Kosta Runjaic. Un nuovo elemento decisamente interessante si unisce alla sua rosa
Adesso non possiamo fare altro che andare ad analizzare nel dettaglio quest'operazione di mercato che porta nella squadra bianconera un calciatore di primissimo livello e dal futuro più che garantito. Ecco tutti i dettagli <<<
