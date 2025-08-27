mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Chiuso colpo Zaniolo? Macchè, ecco l’alternativa

udinese

Calciomercato Udinese – Chiuso colpo Zaniolo? Macchè, ecco l’alternativa

L'Udinese ha chiuso ufficialmente il colpo che potrebbe portare a Nicolò Zaniolo? Macchè, ecco tutti i dettagli sulla possibile alternativa
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Udinese – Chiuso colpo Zaniolo? Macchè, ecco l’alternativa- immagine 1

Il sogno di mercato dei bianconeri ha un nome ed un cognome, stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. Il calciatore che attualmente milita per il Galatasaray nella massima serie del calcio turco è pronto per una nuova avventura di assoluto spessore.

Le sue giocate sono state di proprietà della Serie A nel corso dell'ultima stagione, visto che ha detto la sua con la casacca dell'Atalanta e soprattutto della Fiorentina. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla trattativa con l'Udinese <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA