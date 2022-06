Udinese – Si complica Pablo Marì? Nessun problema: ecco l’alternativa

La società bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi impegni stagionali, stiamo parlando di una situazione tutt'altro che scontata e che verrà aggiornata ogni istante. Una vera e propria rivoluzione è quella su cui sta lavorando il team dei Pozzo, visto che diverse cose sono destinate a cambiare.

La prima sorpresa è arrivata qualche settimana fa quando il tecnico che ha condotto la squadra al miglior risultato delle ultime dieci stagioni ha alzato la bandiera bianca. Stiamo parlando di Gabriele Cioffi che si appresta ad una nuova esperienza non molto lontana da Udine: Hellas Verona.

Nel frattempo la società sembra essersi tutelata e manca solo la firma prima che venga ufficializzato il nuovo mister: Andrea Sottil. Iniziano anche le prime operazioni in entrata, vista la mancanza di un accordo con l'Arsenal per quanto riguarda Marì, Marino ha già la soluzione pronta. Un nuovo centrale per i bianconeri <<<