Udinese – Conferme sul nuovo mister / Arrivano segnali

La società bianconera ha preso una decision e che può fare la differenza. Il team non sarà più guidato da Luca Gotti , hanno pesato principalmente due fattori: la mancanza di risultati e l'incapacità di dare una forma alla squadra. Troppi cambi di modulo e di conseguenza un'unità che con il tempo non si è riuscita a creare.

Ora inizia una nuova avventura , anche se fino a sabato ci sarà il secondo del mister seduto sulla panchina bianconera. Stiamo parlando di Gabriele Cioffi, sicuramente non sarà un allenatore destinato ad aprire una vera e propria era in quel di Udine, ma più che altro dovrà traghettarla fino all'arrivo di un nuovo tecnico .

Sono diversi i tecnici che interessano alla società, anche se al momento c'è un favorito su tutti: stiamo parlando di Paco Jemez. Non si tiene aperta solo la sua pista, ma si cercano anche altri nomi, in maniera da non farsi cogliere impreparati. Ecco di chi stiamo parlando. Tutte le novità sul suo conto <<<