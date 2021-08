Calciomercato Udinese – Sky Sport e Di Marzio in coro: “contatti intensificati”

Mancano 5 giorni all'inizio del campionato e ne manco 15 alla chiusura del calciomercato. Al momento, l'Udinese si presenterà alla Dacia Arena, contro gli ex Campioni d'Italia, con un reparto offensivo che lascia alquanto a desiderare. Luca Gotti continua ad aspettare i rinforzi promessi. L'attacco friulano non può essere già al completo. Gli esuberi da piazzare sono tanti. Gli sforzi della società però non possono essere rivolti solo ed esclusivamente alle cessioni. I tifosi si aspettano qualcosa di più. Il tempo scorre e (per ora) tutto tace. Le sensazioni sono positive, anzi, ottimiste. Qualcosa dovrebbe succedere e noi ovviamente saremo pronti a tenervi aggiornati. Nel frattempo, l'ennesimo nome accostato a quello dell'Udinese, sta per trovarsi una sistemazione diversa... ecco di chi stiamo parlando <<<