Mercato Udinese / Contatti serrati tra Silvestri e Monza: si tratta

I brianzoli vogliono chiudere il portiere in giornata e per questo Galliani è in pressing totale per ottenere il sì dei bianconeri

Riccardo Focolari Redattore 25 luglio 2024 (modifica il 25 luglio 2024 | 17:26)

Secondo quanto appreso da Gianluca Di Marzio, nel corso della serata di ieri sono stati fatti dei nuovi passi avanti per Silvestri al Monza. Passaggi chiave per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio. Silvestri si avvicina a passi sempre più consistenti verso il Monza anche se le parti non hanno ancora raggiunto un accordo. I dialoghi continueranno per tutta la giornata.

Sui due portieri titolari attualmente in rosa, così l'uomo mercato dell'Udinese Gianluca Nani s'è espresso ieri in conferenza stampa. "Silvestri sta recuperando dall'infortunio, è praticamente pronto. Avere due portieri forti è un bel problema ma è un giocatore dell'Udinese. Quindi come per tutti gli altri se dovesse arrivare una proposta importante la valuteremo".