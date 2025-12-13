mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Conte ha l’accordo con i Pozzo? Pronti 20 milioni

Antonio Conte ha un possibile accordo con la famiglia Pozzo per l'inserimento (nella sua rosa) di un nuovo centrocampista? Le ultimissime
Lorenzo Focolari Redattore 

Antonio Conte

Il club bianconero lavora in maniera intensa in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra si attende un match decisamente complesso contro una delle favorite per la vittoria finale e di conseguenza serve mettere sul campo una prestazione di primissimo livello.

Non sarà affatto semplice ed anzi, mettere in difficoltà questo Napoli potrebbe rivelarsi ben più complesso del previsto. Allo stesso tempo non si può fare altro che parlare di mercato con delle novità importanti che arrivano da Napoli. Scritto il futuro di un bianconero? Il punto <<<

