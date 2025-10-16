Calciomercato Udinese – Conte, colpo bianconero: offerta da 20 milioni

I bianconeri si avvicinano sempre di più al loro ritorno sul campo da gioco. La squadra non vede l'ora di fare la differenza e soprattutto portare avanti un campionato di primissimo livello. Proprio per questo motivo si sta cercando di conservare tutti i calciatori più importanti.

Nelle ultime ore, sta arrivando una società che ha voglia di mettere a referto un colpo di primissimo livello. Un affare decisamente importante ed adesso tocca alla società difendere con le unghie e con i denti uno dei suoi calciatori più importanti. Tutti i dettagli sull'offerta del Napoli <<<