Calciomercato Udinese, Copetti c’è! Voci folli su Samir, Deulofeu e Molina

Samir ce lo ricordiamo tutti. La storia ci insegna che i soldi veri si fanno in Premier League. Il campionato inglese è il migliore del mondo e lo dimostra la liquidità dei club che sono in grado di investire somme che in Italia ci sogniamo.

Samir ha scelto il Watford e questa non è una novità. Nonostante il suo arrivo, però, gli Hornets sono retrocessi ugualmente in Championship e ora non si fa altro che sentir parlare di un suo ritorno in Serie A. Ma bisogna fare attenzione con le parole. Da Samir a Marì, passando per Copetti, Deulofeu e Molina. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto perché le novità di oggi sono davvero tante <<<