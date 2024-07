Calciomercato Udinese | Coppola primo obiettivo se Bijol va al Bologna

Girandola di difensori, effetto domino di mercato. Il Bologna, per sostituire Riccardo Calafiori, continua il proprio forcing per Jaka Bijol. E' il primo obiettivo e si attende una risposta del centrale sloveno entro un paio di giorni. Offerta recapitata, con ottimismo. I friulani, per sostituirlo, pensano a Diego Coppola. Inler lo apprezza da tanto tempo e ci sta provando con il Verona. Coppola potrebbe costare circa 6-7 milioni di euro. I Pozzo per Bijol vogliono 18-20 milioni di euro e i friulani starebbero pensando a Coppola come eventuale sostituto potendo reinvestire una parte degli incassi.