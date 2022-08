Udinese | Corsi supera i bianconeri e ufficializza un talento portoghese

Sono ore calde per il futuro dell'Udinese. La dirigenza bianconera non solo sta lavorando per i calciatori che cambieranno casacca in questa sessione di calciomercato, ma sta anche trattando senza sosta per soddisfare le richieste di mister Andrea Sottil. Il nuovo tecnico e la dirigenza stanno creando una squadra in grado di competere con tutti gli altri club di Serie A. Per questo, I bianconeri sono sempre molto attivi per quanto riguarda il mercato in entrata, in particolar modo se al centro delle trattativa ci sono profili giovani da fare crescere. Tra i nomi sondati per il nuovo centrocampo dell'Udinese c'era anche un giovane portoghese, ma nelle ultime ore il calciatore è stato ufficializzato da un altro club. Ecco di chi stiamo parlando.