Calciomercato Udinese – Incredibile / Salta tutto? Marino ci crede ancora

Gli ultimi giorni di mercato sono infuocati. Un obiettivo dell'Udinese è ad un passo da un'altra squadra, ma non è detta l'ultima parola

Redazione

Dopo la bella vittoria di ieri pomeriggio, i ragazzi di Gotti godranno di un paio di giorni di meritato riposo (eccezion fatta per coloro che si uniranno alle rispettive nazionali). Contro il Venezia, l'Udinese si è imposta con un netto 3-0 grazie ai gol di Nacho Pussetto, Gerard Deulofeu e Nahuel Molina. I bianconeri si sono dimostrati letali nelle ripartenze. Con questo successo, i friulani salgono a quota quattro punti in classifica. Ma cambiamo argomento. Mancano tre giorni alla fine del mercato e Marino deve regalare a Gotti gli ultimi rinforzi. Un obiettivo della società gestita da Pozzo è ad un passo da un'altra squadra, ma finchè non c'è l'ufficialità, non è detta l'ultima parola. Ecco i dettagli.

Scambio Destro-Nzola

Qualche giorno fa, vi avevamo parlato di questo ipotetico scambio tra Genoa e Spezia. In maglia rossoblù sarebbe approdato Mbala Nzola, mentre Destro e Agudelo avrebbero fatto il percorso inverso. Secondo alcuni esperti, questa operazione è in dirittura d'arrivo, ma siamo veramente sicuri? Il grifone ha praticamente chiuso per altri due attaccanti, ovvero Sam Lammers e Felipe Caicedo. Le due ufficialità sono previste per lunedì. Inoltre, Ballardini vuole puntare anche sui giovani Buksa ed Ekuban. Senza dimenticarsi dell'eterno Pandev. Per questo motivo, l'arrivo del bomber angolano sarebbe di troppo. Lo scambio è a serio rischio. Marino può tornare alla carica.

Occhi su Destro

Secondo le ultime indiscrezioni, l'Udinese vorrebbe fare un nuovo tentantivo non per Nzola, ma per Mattia Destro. Il nome dell'attaccante marchigiano era stato accantonato negli ultimi giorni. Invece, può tornare incredibilmente caldo. Come detto in precedenza, l'attacco dei rossoblù rischia di ritrovarsi in soprannumero. Servono delle cessioni. L'ex Roma è l'unico considerato cedibile da Preziosi. La trattativa non appare molto complicata: si può fare! Nel frattempo, vi riproponiamo le pagelle di Udinese-Venezia. Siete d'accordo con i nostri voti? <<<