Calciomercato Udinese / La Cremo vuole un portiere bianconero: i dettagli

La Cremonese proprio in queste ore ha messo in mostra l'interesse nei confronti di un estremo difensore bianconero. Ecco tutti i dettagli

Maduka Okoye piace tantissimo alla Cremonese. Il portiere ex Watford adesso è pronto per un'esperienza da primo. Dall'altra parte c'è un club che vuole provare a fare il salto di qualità anche in porta e raggiungere le primissime posizioni della classifica cadetta. Al momento l'Udinese, però, non prende nemmeno in considerazione questo affare visto che la squadra ha promosso proprio negli ultimi giorni il portiere nigeriano.