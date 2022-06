Udinese – Criscitiello sgancia la bomba: “Gaetano in Friuli” / I dettagli

La società bianconera ha le idee chiarissime e guarda verso il futuro con assoluta tranquillità. Sa che anche quest'anno si farò il possibile per mantenere una rosa competitiva e pronta per fare la differenza. L'idea è quella di continuare a migliorarsi senza perdere grandi componenti del team della passata stagione.

Sono due (per il momento) i giocatori in uscita. Stiamo parlando di due protagonisti assoluti, ma si farà comunque il massimo per rimpiazzarli. Il primo è Gerard Deulofeu che non vede l'ora di provare una nuova esperienza che gli permetta di giocare in Europa. Il secondo è Nahuel Molina ormai pronto per il salto di qualità.