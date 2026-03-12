Un impegno alla volta per chiudere nel migliore dei modi una stagione che sta regalando più alti che bassi. La società gestita dalla famiglia Pozzo ha voglia di togliersi ancora diverse soddisfazioni, anche se è tutt'altro che semplice. Si partirà già questo sabato contro i bianconeri di Luciano Spalletti.
Calciomercato Udinese – Da Napoli sicuri: “ADL-Zaniolo: ecco il prezzo”
Dalla città più importante del Sud Italia sono sicuri e stanno parlando del possibile approdo di un vero e proprio titolarissimo dell'Udinese
Adesso non possiamo fare che iniziare a parlare anche del futuro della squadra e più precisamente delle giocate di uno dei calciatori più interessanti ed in forma dei bianconeri. Nicolò Zaniolo ha voglia di continuare a mettersi in mostra, ecco tutti i dettagli sul futuro del numero 10. C'è un top team italiano <<<
