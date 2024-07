Calciomercato Udinese – Chi è Damian Pizarro? Il focus sul nuovo bomber

Nonostante sia un attaccante cileno non dobbiamo confonderlo con Alexis Sanchez, i due hanno ben poco in comune. Se proprio bisogna fare un paragone, potremmo dire Mauricio Pinilla (sia per conformazione fisica che per qualità). Quest'anno in 13 presenze sono già arrivate cinque reti ed un assist in campionato, oltre che l'esordio sia in Libertadores che con la Nazionale. L'Udinese ha messo sul piatto 3,5 milioni per assicurarsi le sue prestazioni ed ora non possiamo fare altro che attenderlo per vederlo all'opera. Non dimentichiamo che nelle ultime settimane si è dovuto operare per una ciste ossea, di conseguenza non sarà disponibile sin da subito. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli sui convocati di Runjaic e sul ritiro <<<