Mercato Udinese, Davis non convince! Nessun problema, pronto il sostituto

Il centravanti arrivato in quel di Udine nel corso di quest'estate non ha convinto minimamente.Keinan Davis tra infortuni e una condizione precaria, non è mai riuscito ad essere d'aiuto nei confronti del tecnico Gabriele Cioffi e dell'Udinese. Proprio per questo motivo si sta valutando la possibile cessione dell'inglese e pare già esserci il nome del sostituto.