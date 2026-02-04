Una grande vittoria contro i giallorossi della Capitale. Una partita giocata nel migliore dei modi da una squadra che ha tutte le qualità per fare la differenza all'interno del nostro calcio e lo sta dimostrando di giornata in giornata. Per continuare su questo livello serve riuscire a dire la propria con continuità.
Calciomercato Udinese – Davis ha deciso: “Futuro? Vi dico che…”
Keinan Davis pare aver deciso e scritto il suo futuro nella massima serie del calcio italiano. Non perdiamo un secondo ed ecco i dettagli
Nelle ultime ore, però, è arrivata una notizia tutt'altro che positiva con un calciatore che è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Keinan Davis dovrà stare fermo per almeno quattro settimane. Non solo di campo, visto che si parla anche del possibile rinnovo: tutti i dettagli su un super colpo <<<
