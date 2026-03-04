Due anni complessi con la maglia dell'Udinese in cui, però, è riuscito a mettersi in mostra attraverso prestazioni decisive come quella che ha portato alla vittoria contro il Frosinone e di conseguenza a mantenere la categoria nella massima serie.
Calciomercato Udinese – Davis rinnova ufficialmente? Tutti i dettagli
Keinan Davis rinnova il suo contratto? Ecco tutti i dettagli e non perdiamo un secondo su un possibile colpo di primissimo livello
Quest'anno sta arrivando la vera rivincita, visto che la stagione del numero nove è da vera e propria forza della natura. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Davis rinnova ufficialmente? Tutti i dettagli <<<
