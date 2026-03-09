In due partite ha fatto capire a tutti di essere il fulcro della squadra bianconero, la coppia con Nicolò Zaniolo funziona a memoria ed è un tandem pronto a sorprendere tutti. Un calciatore che ha qualità uniche ed ora se ne stanno accorgendo all'interno di tutto il mondo calcistico nazionale e non solo.
Calciomercato Udinese – Davis ha rinnovato? Tutti i dettagli sul contratto
Il rinnovo di Keinan Davis sembra essere alle porte, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile prolungamento del bomber
Keinan Davis non è solo un centravanti di peso, ma anche un calciatore che sa mettere in difficoltà tutte le sue avversarie ed oramai viaggia a vele spiegate. Proprio per questo motivo l'Udinese, sta cercando di chiudere un colpaccio. Tutti i dettagli sul possibile rinnovo <<<
