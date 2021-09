Calciomercato Udinese – Sta succedendo di tutto! É davvero necessario?

1 di 5

Formazioni

Samardzic

L'Udinese è pronta a scendere in campo. I ragazzi di Gotti non vedono l'ora di calpestare il manto erboso della Dacia Arena. Prossimo avversario? Il Napoli di Spalletti. I bianconeri non hanno scuse.

La squadra è al completo. Non manca proprio nessuno. I partenopei hanno giocato giovedì contro il Leicester. Il dispendio energetico di Insigne e compagni non è stato di poco conto. Rimontare il risultato non era facile. Il Leicester era andato in vantaggio di 2 gol ed è servito il miglior Osimhen per pareggiare il risultato. Ma arriviamo al dunque.

I ragazzi di Gotti hanno avuto più tempo a disposizione per allenarsi e preparare nel migliore dei modi il match di domani. Adesso, però, la parola passa al campo. Nonostante il grande vantaggio fisico non di poco conto, sulla carta, il Napoli continua ad essere favorito. Ma non finisce qui. Anzi, abbiamo appena cominciato. Passiamo in rassegna le principali ed ultimissime notizie sul mercato e sul match di domani <<<