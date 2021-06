Calciomercato Udinese – De Paul pronto per sostituire Calhanoglu

La trattativa per de Paul potrebbe subire una accelerata dopo le ultime indiscrezioni sul futuro di Calhanoglu

Redazione

Come già sappiamo la richiesta iniziale dell’Udinese per de Paul è di circa 40 milioni, prezzo decisamente poco abbordabile. "L’operazione è complicata, sia per i costi che per il valore della concorrenza, ma la trattativa potrebbe subire una accelerata dopo le ultime indiscrezioni sul futuro di Calhanoglu", scrive la Gazzetta dello Sport in merito alla questione.

Rodrigo De Paul per sostituire Hakan Calhanoglu

Con l'addio di Hakan Calhanoglu -che non rinnoverà il contratto con il club rossonero in scadenza il prossimo 30 giugno- il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un nuovo numero 10. E il nome più papabile è sempre quello di Rodrigo De Paul. Come si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l'argentino è in cima alla lista di Maldini e Massara. L'Udinese lo valuta 40 milioni di euro, sulle sue tracce ci sono anche Atletico Madrid e Liverpool. De Paul, che ha già venduto la sua villa a Udine. Il perché è chiaro: l'argentino vuole giocare la Champions League.

Hauge possibile chiave giusta per arrivare a Rodrigo De Paul

Come spiega Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, l'Udinese chiede almeno 35 milioni di euro per l'argentino. I rossoneri stanno cercando di fare cassa con la cessione di alcuni giocatori rientrati dal prestito come Laxalt e Conti. Il Diavolo, per abbassare la parte cash, potrebbe provare ad inserire una contropartita tecnica. A riguardo dunque si terrebbe sott'occhio il calciatore norvegese Jens-Petter Hauge, profilo che interessa non poco ai friulani. Il norvegese viene valutato dal club rossonero intorno ai 12 milioni di euro.