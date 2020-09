De Paul: si complica la pista Leeds che ora guarda in Francia

Si complica la pista Leeds per il diez De Paul. L’Udinese non ha fretta di separarsene e non intende fare sconti sul prezzo, circa 40 milioni, richiesti per un nazionale della selección argentina.

Di fronte a tale difficile trattativa, il club inglese ha posato gli occhi su un altro centrocampista nel caso l’argentino non arrivasse: Julian Draxler del Paris Saint Germain. Il contratto del giocatore scade la prossima stagione ma il club non vuole rinnovarlo a causa del suo alto stipendio.

Secondo RMC Sports, il Leeds ha già fatto un’offerta diretta al giocatore che però non ha molta voglia di lasciare la Francia tanto da respingere alcune proposte per tornare in Bundesliga e in ultimo pare proprio l’offerta giunta dalla Premier League. Il vantaggio per i Whites però, a differenza della trattativa con l’Udinese per De Paul, è che il PSG vuole sbarazzarsi del tedesco, quindi nei prossimi giorni i due club proveranno a negoziare nuovamente.