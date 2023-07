Mercato Udinese | De Winter è il preferito per sostituire Becao: è bagarre

Tra i club interessati al giovane centrale della Vecchia Signora Koni De Winter ci sarebbe anche l'Udinese . L'ex difensore dell'Empoli è in uscita dai bianconeri, che avrebbero deciso di investire su Facundo Gonzalez, e piace diversi club del campionato italiano e non solo. Con l'esclusione dalle coppe europee, i bianconeri devono snellire l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri e diversi giocatori potrebbero salutare la Continassa. Nella passata stagione, come raccontato, il belga ha vestito la maglia dell'Empoli in prestito e ha collezionato 14 presenze nel massimo campionato , prima di un brutto infortunio al menisco che gli ha impedito di concludere al meglio l'annata.

Su di lui si starebbero muovendo diversi club. Innanzitutto Genoa e Frosinone mentre all'estero ci sarebbero Lille e Everton sulle sue tracce. Secondo Gianluca Di Marzio, a oggi, in vantaggio pare esserci proprio il Grifone che dopo Retegui punta a un altro colpaccio. Ma l'Udinese non è ancora tagliata fuori del tutto, in quanto può garantire un buon minutaggio in vista del prossimo Europeo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, settimana prossima sarà cruciale per il destino del giocatore belga.