L'infortunio di Romelu Lukaku è senza ombra di dubbio un grandissimo problema per il Napoli, ma nella girandola finale lo diventa anche per l'Udinese con la squadra che dovrà fare a meno di Walid Cheddira molto probabilmente.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – De Zerbi lo scarica a Marsiglia, Pozzo ne approfitta
udinese
Calciomercato Udinese – De Zerbi lo scarica a Marsiglia, Pozzo ne approfitta
Il tecnico del Marsiglia scarica ufficialmente un calciatore, più precisamente un attaccante che potrebbe fare davvero comodo all'Udinese
Il calciatore è stato blindato dalla società richiamato indietro poco prima della visite mediche consuete in quel di Villa Stuart. Proprio per questo motivo c'è la caccia al possibile sostituto. Tutti i dettagli su un colpo molto interessante direttamente da Marsiglia. Ecco il nuovo nome <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA