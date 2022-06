Mercato Udinese – La decisione è definitiva: tornerà in bianconero

Dopo il prestito al Brescia, un attaccante tornerà al club bianconero. Il suo futuro è più che mai in bilico. Ecco cosa sappiamo

La stagione 2021/22 è già terminata da diverse settimane e per i club è tempo di fare delle valutazioni e tirare le somme. Per molti calciatori è arrivato quel momento in cui bisogna prendere delle decisioni importanti in vista dell'imminente futuro. Anche per molti giocatori bianconeri, ciò che accadrà nelle prossime settimane è più che mai incerto. Infatti, Molti faranno ritorno all'Udinese dopo un anno in prestito, mentre altri verranno riscattati dalla squadra. Per un calciatore bianconero in particolare, la situazione è più complicata del previsto. Ecco cosa sappiamo.

Diversamente da quanto ipotizzato nelle scorse settimane, il futuro di Riad Bajić è più incerto del previsto. Dopo il prestito alle Rondinelle, l'attaccante non verrà riscattato, contrariamente a quanto stabilito la scorsa estate nell'accordo tra Brescia e Udinese. Nel corso della stagione 2021/22, il centravanti di Sarajevo ha collezionato 30 presenze, ovvero più del 75% delle partite totali del club lombardo. Questo, dunque, avrebbe dovuto far scattare l'obbligo di riscatto, come da accordo. Tuttavia, pare che la dirigenza e il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, non siano convinti del rendimento dell'attaccante ex Ascoli, che ha concluso la scorsa stagione con un bilancio tutt'altro che positivo: 4 gol e 6 assist. Il club biancazzurro non sarebbe disposto a pagare neanche i 2,5 milioni richiesti dalla famiglia Pozzo, cifra considerata troppo elevata.

Per lui, dunque, si prospetta un futuro lontano da Brescia, ma anche da Udine. Infatti, sembra che neanche il nuovo allenatore del club friulano, Andrea Sottil, abbia deciso di puntare sulle qualità della punta classe '94. Marino, insieme ai suoi collaboratori avevano provato ad inserire Bajić come pedina di scambio per arrivare ad Andrea Cistana, difensore dello stesso club di Cellino, ma la società lombarda ha rispedito l'offerta al mittente. Tra le squadre interessate all'attaccante bosniaco ci sarebbe il Bari. Ciro Polito, direttore sportivo del club biancorosso, che vorrebbe portarlo a tutti i costi nel capoluogo pugliese, dopo aver lavorato con lui all'Ascoli nella stagione 2020/21.