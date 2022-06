Calciomercato Udinese – La decisione di Pozzo: bomber resta in Inghilterra

1 di 2

Il punto

Giampaolo Pozzo

La squadra continua il suo periodo di crescita, stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di intavolare altre prestazioni positive proprio come fatto fino ad oggi e soprattutto nel finale di stagione. Ora come ora la situazione è tutt'altro che scontata e bisogna anche vedere l'approccio di tutti i nuovi componenti della società.

Tra tutti questi giocatori troviamo anche un talento in grado di fare la differenza e che non vede l'ora di iniziare a dire la sua. Stiamo parlando di un mister in realtà, più precisamente del prescelto per guidare la panchina bianconera nel corso della prossima stagione. Il suo nome è Andrea Sottil.

Il tecnico arriva dall'Ascoli e dopo aver fatto benissimo nel corso delle ultime due stagioni vuole continuare il suo momento di crescita. Il prossimo passo è quello di approdare in una società che sa come fare la differenza e non vede l'ora di continuare a dire la sua sui campi da calcio. Intanto non perdiamo la decisione dei Pozzo su un talento: alla fine resta <<<