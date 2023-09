Calciomercato Udinese – La decisione su Pereyra / Ecco il colpo di scena

Roberto Pereyra è ancora senza contratto e di conseguenza senza squadra. Il tempo inizia a stringere e quella che doveva essere l'estate del rilancio in una big del nostro campionato, è diventata un vero e proprio incubo. L'Udinese proprio in queste ore sta prendendo una decisione sulle sue prestazioni.

Il ritorno di fiamma?

L'Udinese nonostante l'arrivo di Martin Payero nelle ultime ore di mercato, potrebbe fare a tutti gli effetti un ultimissimo tentativo per il calciatore. Ciò che serve, però, è una risposta in tempi non dilazionati e relativamente brevi. Una telenovela che ha stufato la società, visto che pare non aver più intenzione d'aspettare. Cambiando rapidamente discorso, non perderti le ultime sul mercato. Un clamoroso retroscena su Kaio Jorge <<<