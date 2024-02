News Udinese mercato | La società ha deciso: “Verrà riscattato”

Abbiamo più volte parlato di una salvezza che verrà raggiunta a piccoli passi ed il pareggio contro il Cagliari ne è stata la riprova. Cioffi ha detto che dietro di loro le squadre sono vive, ed è giusto tenere alta la pressione del gruppo, specie se dall’Udinese non arrivano accelerate decise in direzione salvezza. La vittoria sulla Juventus lo è stata certo, ma il pareggio contro i sardi ha ridato linfa alla squadra di Ranieri e rimesso apprensioni all’interno dell’ambiente friulano. Poco male, il destino della squadra era e rimane quello di dover lottare fino alla fine. E, nell’auspicio che nulla vada storto, si sta già lavorando per programmare la prossima stagione di Serie A. Anche in ottica mercato.