Mercato Udinese / Decisione presa: Joao Ferreira non sarà riscattato

Il portoghese, come raccontato giorni fa, farà ritorno in Championship: da decidere il suo futuro. Hornets o altro

L'Udinese sta finalmente prendendo forma. Dopo l'addio a Balzaretti e Cannavaro, ecco gli arrivi di Inler e Nani come responsabili dell'area sport e di Runjaic come nuovo allenatore. Una volta messe nero su bianco le firme, la società penserà al mercato. Tra i diversi nomi in uscita c'è quello di Joao Ferreira. La scorsa estate è arrivato in Friuli in prestito annuale dal Watford ed è probabile che farà rientro alla base in Inghilterra a partire da luglio.