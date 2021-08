Calciomercato Udinese – “Ha declinato l’offerta”: non vuole l’Udinese!

Giorno dopo giorno continuiamo ad avvicinarci sempre di più alla chiusura di questa sessione estiva di mercato. L'Udinese attende 3-4 nuovi innesti. Pierpaolo Marino si sta dando da fare e i tifosi bianconeri sperano che il suo impegno basti. Gotti attende rinforzi. Il campionato si avvicina. Detto così, sembra che la situazione in casa Udinese sia drastica. Diciamocelo chiaramente, l'Udinese ha una base forte, solida e competitiva. Resta comunque il fatto che non c'è limite al miglioramento. A tal proposito, il mercato in entrata viene continuamente tenuto sotto stretto monitoraggio. L'ultima notizia ci porta in Inghilterra. Il calciatore ha rifiutato il trasferimento in Italia, anzi... all'Udinese. Ecco che cosa è successo <<<