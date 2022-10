Mercato Udinese | Derby di mercato per Bijol e Samardzic

Lo straordinario lavoro di Andrea Sottil non solo sta portando risultati incredibili in campionato, ma sta mettendo in vetrina i gioielli bianconeri. Di Samardzic si parla bene da quando giocava nelle giovali del Lipsia e in Germania lo davano come l'erede designato di Mesut Ozil. Bijol è invece l'ultimo talento scoperto dalla rete di scouting orchestrata da Marino. Nell'Udinese delle meraviglie, entrambi continuano a brillare tanto da essere già finiti tra gli argomenti di mercato. Proprio di questi rumours si è occupato calciomercato.it che vede i due giocatori possibili partenti la prossima estate.

Lazar Samardzic è uno dei talenti più puri che in questo momento la nostra Serie A ha da offrire. Fantasista tecnico e come direbbe Max Allegri anche "abile calciante". Il suo dossier è seguito attentamente da Paolo Maldini che lo vede perfetto nel ruolo di vice De Ketelaere. Rivela il portale: "E’ stato portato a Udine dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Pierre Kalulu del Milan, e proprio i rossoneri potrebbero farci un pensierino come investimento in ottica futura. Ma, perché no, pure per il presente… Con Bijol e Samardzic, l’Udinese potrebbe quindi incassare qualcosa come 45 milioni di euro, dopo i circa 27 per Udogie. Quando si sa fare calcio…". Cambiando rapidamente discorso, non puoi perdere tutti i voti assegnati questo pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Atalanta <<<