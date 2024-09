Mercato Udinese – Deulofeu criptico: “Anche se nulla cambia, tutto cambia”

Gerard Deulofeu ha fatto il punto sulla sua guarigione in vista dei prossimi appuntamenti. Ecco le sue dichiarazioni via social

Gerard Deulofeu ha fatto il punto sul momento che sta vivendo con la maglia dell'Udinese. Il calciatore che quest'anno si trova a lavoro per recuperare e finalmente poter tornare sul campo da gioco dopo due stagioni di stop forzato, ha condiviso un nuovo post social in maglia bianconera per aggiornare sulle sue condizioni.