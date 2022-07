Calciomercato Udinese, Deulofeu e altri 12: chi rischia veramente l’addio!

Oggi cercheremo di fare ordine. Sono tante le voci che ruotano attorno all'Udinese. Alcune sono decisamente esagerate mentre di altre se ne parla troppo poco. Noi siamo qui per questo. Procediamo per gradi e facciamo il punto della situazione. E' inutile fare finta di niente. Qualcosa cambierà e questo sembra inevitabile. Ma basta con le chiacchiere e con i giri di parole. Andiamo dritti al punto.

Ovviamente non possiamo fare altro che partire da Deulofeu. Nella raffica che comincerà dalla prossima scheda potrete vedere la probabilità di partenza di ogni bianconero con una percentuale. Il primo settembre sembra lontano ma vi assicuriamo che, calcisticamente parlando, non c'è un giorno da perdere. Ad ogni cessione dovrà per forza di cose seguire una nuova entrata. Il tempo scorre e l'orologio non si ferma. Non perdiamo altro tempo e cominciamo a scorrere la gallery per vedere dettagliatamente quello che sta succedendo <<<