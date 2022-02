Mercato Udinese – Deulofeu prepara le valigie? / Gira una voce clamorosa

1 di 2

Il momento

Deulofeu

La squadra (da diversi mesi) si sta appendendo alle sue prestazioni. Quando il titolarissimo è in forma riesce a sorprendere tutti e giocare in maniera propositiva e positiva. Stiamo parlando di un giocatore che da quando veste la maglia bianconera è in rampa di rilancio.

Non è un caso che molti club abbiano messo il mirino proprio su di lui. Ora come ora la situazione non è delle più semplici, ma sicuramente il team bianconero cercherà di ricavare le cifre che vuole, senza concedere sconti a nessuno. Prima di tutto, però, ci sono una stagione ed una salvezza da raggiungere.

Il prossimo match sarà proprio contro una ex del giocatore spagnolo al centro dell'articolo. Una partita che non si può sbagliare, perché potrebbe valere tantissimo (anche psicologicamente). Andiamo a vedere tutte le ultime sul suo conto. L'attaccante è pronto per fare le valigie. Ecco quale potrebbe essere il prossimo club <<<