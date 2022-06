Udinese – Deulofeu è pronto a dire si, Beto valuta e De Laurentiis accelera

Il team bianconero continua il suo piano di lavoro in vista della prossima stagione. Intanto il Napoli prova il doppio colpo

Redazione

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Sicuramente ha chiuso un'ottima stagione ma l'idea è quella di continuare a migliorarsi. Potrebbe essere tutt'altro che scontato il futuro della società friulana visto che diversi giocatori potrebbero partire e di conseguenza la rosa risulta un vero e proprio cantiere a cielo aperto. In partenza sembrano esserci due veri e propri campioni come Gerard Deulofeue Nahuel Molina, ma non solo. Sono davvero tanti i club interessati ai giocatori dell'Udinese, in particolare il Napoli di Aurelio De Laurentiis che nelle ultime ore sta preparando un'offerta per portarsi a casa l'attacco completo della società azzurra.

Gerard Deulofeu

La seconda punta è molto probabile che parta nel corso di questa sessione di calciomercato. Le squadra interessate al suo profilo sono tantissime e si trovano sia in Italia che all'estero. Tra tutte, però, sembra essersi aperto un vero e proprio duello a due tra il Napoli e la Real Sociedad. Ora la palla passa al giocatore, anche se al momento sarebbe proiettato per la scelta italiana visto che il team guidato da Luciano Spalletti giocherà l'Europa League. L'offerta per assicurarsi il cartellino dovrebbe aggirarsi introno ai quindici milioni di euro. Gira voce che Deulofeu gradisca molto la destinazione napoletana e che ADL sia pronto ad offrirgli 2 milioni di ingaggio. Non solo lui, però, al centro del mercato.

Beto

Anche il bomber è stato attenzionato dalla società azzurra. Il futuro del centravanti portoghese è ancora incerto e in pochi pensano ad una sua cessione nell'immediato futuro, a meno che non arrivi un'offerta di un certo livello. Il Napoli sarebbe pronto ad inserire Andrea Petagna nella trattativa per poter abbassare le richieste della squadra dei Pozzo. C'è da vedere come i bianconeri valuteranno il profilo oggetto di scambio. Sicuramente si parla di una trattativa lunga e tutt'altro che scontata.