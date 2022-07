Calciomercato Udinese | Deulofeu e Walace: può saltare tutto? La verità

La situazione riguardante i due giocatori bianconeri è a dir poco in bilico. Girano voci contrastanti ma la verità è una sola: i dettagli

Redazione

L'Udinese ha dimostrato di avere una rosa valida e un 11 titolare che può vantare diversi pezzi pregiati che, nelle ultime settimane, hanno attirato l'attenzione di diversi club italiani e non solo. Pierpaolo Marino e la famiglia Pozzo si stanno dando da fare. I tifosi friulani sanno bene come funziona la giostra. Prima si ufficializzano le cessioni e dopo ci si concentra sul calciomercato in entrata. Sappiamo tutti, anche fin troppo bene, che Deulofeu difficilmente vestirà la maglia dell'Udinese nella prossima stagione ma sul suo conto ci sono novità. I Pozzo sono degli abili venditori. Trattano e chiudono le operazioni solo ed esclusivamente alle loro condizioni. E proprio questo ci porta a Deulofeu e Walace. Non perdiamo altro tempo e arriviamo al dunque. Gerard Deulofeu è il giocatore che più è mancato a Luca Gotti due anni fa.

Quest'anno, invece, lo spagnolo ha dimostrato di trovarsi in una forma smagliante e ha sfornato una prestazione migliore dell'altra. Il contratto però parla chiara. L'attaccante ha 28 anni ed è legato all'Udinese fino al 2024. Di conseguenza, o viene offerta la cifra richiesta dai Pozzo oppure il calciatore rimane a Udine. Al momento ci troviamo davanti ad una vera e propria situazione di stallo. Il Napoli vuole Deulofeu e viceversa. De Laurentiis, però, dopo aver perso a parametro zero sia Insigne che Mertens, non può più permettersi un ulteriore passo falso per il bene della società. Dunque, prima si vende Politano e poi si punta tutto su Deulofeu.

La situazione era la stessa ieri, lo è oggi e, molto probabilmente, lo sarà anche domani dato che il Valencia, club che vorrebbe Politano, ha dei grandi problemi finanziari da risolvere e finché non farà quadrare i conti, non potrà puntare sul calciatore del club partenopeo. Ma non finisce qui. Come se non bastasse, pare che Deulofeu abbia già raggiunto l'accordo col Napoli ma sembrerebbe che la società partenopea non sia proprio così vicina all'accordo con l'Udinese che chiede non meno di 20 milioni di euro per il suo attaccante. Ed ecco che spunta Walace. Il brasiliano potrebbe rientrare nell'operazione Deulofeu spingendo il Napoli ad alzare l'asticella dell'offerta. Ad oggi, però, tutto tace.

La situazione è congelata e le ultimissime indiscrezioni di mercato rivelano addirittura che il Flamengo, club brasiliano, abbia sondato Walace. Sono solo ed esclusivamente rumors di mercato ma il centrocampista dell'Udinese ha mercato e come! Sottil lo terrebbe volentieri. Seguiranno aggiornamenti.