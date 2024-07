Calciomercato Udinese – Di Marzio annuncia: “Fatta per il dopo Silvestri”

Portiere classe 2002 che arriva dalla Romania, più precisamente da una delle società più importanti del calcio dell'est: il Cluj. Il protagonista dell'articolo è Razvan Sava. L'anno scorso 12 clean sheet in 41 presenze tra campionato e coppa. Grandissima voglia di mettersi in mostra e diventare sin da subito protagonista. Di Marzio ha annunciato il suo imminente arrivo con queste parole: "Udinese al lavoro per l'acquisto a titolo definitivo del portiere classe 2002 Razvan Sava del Cluj". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Tutto fatto per il ritorno di Sanchez <<<