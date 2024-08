Calciomercato Udinese – Di Marzio: “Chiuso un colpo dallo Sporting”

L'Udinese proprio in questo istante ha chiuso un affare decisamente molto interessante con lo Sporting Lisbona. Ne avevamo parlato nei giorni precedenti, ora è stato confermato anche da Gianluca Di Marzio. L'Udinese si assicura le prestazioni di un esterno pronto per il campionato italiano e dal piede davvero di livello.

Goncalo Estevas sarà un nuovo calciatore delle Zebrette dopo che nel corso di questa stagione ha vestito la maglia dell'Az Alkmaar in prestito. Calciatore classe 2004 che sa interpretare in maniera perfetta entrambe le fasi. Proprio per questo motivo l'Udinese ha fatto il possibile per assicurarsi le sue prestazioni.